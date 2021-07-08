В Киеве Tesla влетела в маршрутку: "Маск машину к этому не готовил" (видео)

В Киеве автомобиль Tesla влетел в маршрутный автобус с пассажирами в салоне - авария произошла сегодня днем в Святошинском районе на массиве Новобеличи.

Об этом 8 июля передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook .

Также в сети опубликовали видео с места ДТП.

Судя по внушительной вмятине в боку маршрутки, показанной на кадрах, водитель "Теслы" двигался с очень большой скоростью. Так, в результате столкновения в автобусе заметны практически сквозные дыры на месте удара. Да и на легковушке с харьковскими номерами, стоящей рядом с бусом, была полностью повреждена передняя часть, "вздулся" капот.

Также отмечается, что разогнаться Tesla не помешали два "лежачих полицейских" и пешеходный переход, которые расположены перед выездом с Корсунской на Генерала Наумова, где и произошла авария.

Досталось автобусу, который ехал по маршруту №200к (ул. Гаршина - ул. Ушакова).

О травмированных и пострадавших в результате ДТП в настоящее время информации нет.

Видео: в Киеве на Новобеличах Tesla протаранила маршрутку

В сети активно обсуждают ДТП с маршруткой и, как считалось, одним из самых безопасных автомобилей - "Теслой". В комментариях с сарказмом высказывают мнение, что водителю "американца" не стоило останавливаться на сборе средств на престижное авто, а нужно было бы и изучить ПДД.