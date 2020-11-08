ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Львовом водитель Tesla устроил смертельное ДТП: есть жертвы (фото)

Львов, Воскресенье 08 ноября 2020 12:04
Под Львовом водитель Tesla устроил смертельное ДТП: есть жертвы (фото)
Авария с Tesla произошла на трассе (фото: Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Styler

В ДТП во Львовской области с участием Tesla погиб 17-летний юноша

Во Львовской области ночью 7 ноября произошла смертельная авария с участием автомобиля Tesla S. Водитель автомобиля сбил пешеходов, которые переходили дорогу.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на полицию, наезд произошел на трассе "Киев-Чоп" неподалеку от города Буск. Водитель автомобиля Tesla S сбил двух парней-пешеходов в возрасте 17 и 25 лет.

В результате ДТП младший парень погиб на месте, а старшего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Под Львовом водитель Tesla устроил смертельное ДТП: есть жертвы (фото)

В ДТП с Tesla погиб 17-летний юноша (фото: Буск онлайн)

Местное издание "Буск онлайн" пишет, что парни якобы были пьяными и пытались перебежать через трассу. Впрочем, полиция до результатов экспертиз, эту информацию не подтверждает.

Продолжается расследование причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, 7 ноября в Харькове на проспекте Науки на "островке безопасности" на пешеходном переходе водитель сбил группу пешеходов. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее сообщалось, что ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича разнес водитель автомобиля Renault. Он также врезался в здание одного из корпусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТПЛьвовTesla

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь