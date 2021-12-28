В Киеве таксисты сделали заявление о работе в новогоднюю ночь

"Такая практика во всем мире - в новогоднюю ночь цена идет дороже, в Европе точно на 50 %. В Киеве будет как всегда, в зависимости от баланса спроса и предложения. Таксисты могут выехать с ценами выше на 25 %, а если клиентов будет мало, то цена вырастет еще на 25%”, - сказал Антонюк.

Сколько будет стоить такси в новогоднюю ночь

По прогнозам, самая дешевая поездка обойдется пассажиру в 300 гривен. А поездка с левого берега в центр города обойдется минимум в 600 грн.

Эксперты уверяют, что на скидки в праздничную ночь рассчитывать не стоит.

"Скидок на праздники не будет, так же как и в дни повышенного спроса. Будет только подорожание этих услуг. Скидки будут на такси, когда будет Киев полупустой после Нового года, потому что не будет, кого возить", - добавил Антонюк.

Как сэкономить на такси

Самый простой и надежный способ экономии на такси - это не вызывать его в новогоднюю ночь. Не забывайте, что работа метро в это время будет продлена на три часа, вы можете воспользоваться этим.

Если вы едете компанией - можно попробовать "скинуться" и тогда выйдет дешевле.