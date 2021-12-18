Отдельное VIP-место и встроенный автомат с напитками: в Китае показали такси будущего

Новые электромобили от Box Zhixing Technology рассчитаны на использование в сетевых агрегаторах такси. Минивэны пойдут в серию через два года и получат собственное имя IT Box.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarNewsChina.

Электрические машины с индексами BM-400 и BM-600 созданы на общей модульной платформе Octopus 1.0. Отличительной чертой новых машин является компоновка салона. В салоне предусмотрено пять пассажирских мест. Интересно, что на третьем ряду установлено единственное VIP-кресло.

В следующем году платформу электромобилей существенно обновят. Шасси Octopus 2.0 получит интегрированные в силовую структуру тяговые батареи, машины смогут восполнять энергию с помощью беспроводной зарядки. Кузовные панели и шасси двух анонсированных электрокаров унифицировано более чем на 90%.

Известно, что меньший электромобиль BM-400 получит два варианта аккумулятора с дальностью хода 420 и 530 км соответственно. Более вместительный BM-600 по паспорту сможет проезжать на одном заряде батареи около 600 км.

В салоне установлено несколько цифровых экранов, на которые может транслироваться реклама. У длинного минивэна двери расположены по обоим сторонам кузова, тогда как у BM-400 на подобие развозных фургонов есть только водительская дверь слева и одна сдвижная пассажирская дверь справа.

Как и в английском кэбе, место для поклажи пассажиров находится по правую руку от водителя. VIP-кресло на третьем ряду отделено отдельной шторкой и позволяет откидывать спинку почти на 30 градусов. На передней панели даже нашлось место для вендингового аппарата.

Интересно, что если в салоне нет пассажиров, то он, как и климатическая установка вместе с мультимедиа для задних пассажиров автоматически выключается. Такое решение дает возможность увеличить пробег машины на 20 км.

В серийное производство минивэны IT Box пойдут во второй половине 2023 года. В планах компании – для производства своих новых машин построить целый завод.

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