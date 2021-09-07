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В Киеве таксист Uber прокатил ребенка в багажнике: в сеть попало видео

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 13:58
В Киеве таксист Uber прокатил ребенка в багажнике: в сеть попало видео В Киеве таксист Uber перевозил ребенка в багажнике (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Таксисты популярных служб такси почти ежедневно становятся героями новостей. Основные причины – нарушение всех возможных правил движения или курьезные ситуации. Однако в Киеве водитель службы Uber шокировал людей новой выходкой – он провез ребенка в багажнике из-за того, что у него не оказалось специального детского кресла.

Видео опасной поездки разместили в "Киев Оперативный".

Как объяснил автор видео в комментариях, ребенка в багажнике автомобиля такси он снял случайно. В пробке он тянулся за машиной Uber в параллельных рядах, поэтому ребенок попал в кадр.

Когда движение возобновилось, водитель уехал немного вперед, но остановился, чтобы заснять то, что происходило дальше.

Кроме того, пользователи в комментариях поспорили о том, действительно ли ребенок ехал в багажнике, так как автомобиль модели универсал и это могло быть дополнительное сидение сзади.

Однако на кадрах видео видно, что ребенок почти вплотную находится к заднему стеклу, а это значит, что его действительно посадили в багажник.

Стоит отметить, что согласно правилам дорожного движения ребенка в автомобиле нужно перевозить только в специальном кресле. При отсутствии кресла можно использовать бустер. В крайнем случае – ребенок должен находиться на заднем сидении и быть плотно пристегнут ремнями безопасности.

За отсутствие кресла и безопасность маленьких пассажиров по закону отвечает водитель транспортного средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента.

А также рассказывали о том, что в Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд.

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