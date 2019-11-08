В Киеве таксист снес 15 метров забора и "сел" на бок: видео

В Киеве таксист попал в ДТП (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля такси

В Киеве машина такси не справилась с управлением, ее занесло на тротуар. В результате ДТП водитель снес 15 метров забора и переверулся набок. Авария произошла на проспекте Степана Бандеры поздно ночью 8 ноября.

По словам водителя Hyundai, он ехал с разрешенной скоростью по проспекту со стороны Куреневки. Перед ним двигалась машина, которая резко затормозила. Таксист, чтобы не влететь в автомобиль, затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Легковушка вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного забора и остановилась на боку.

Видео: в Киеве перевернулась машина такси (YouTube)

В результате ДТП никто не пострадал. В салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности. Полиция устанавливает все детали аварии.

К слову, такси принадлежит компании Bolt.