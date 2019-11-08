У Києві таксист збив 15 метрів огорожі і "сів" на бік: відео

У Києві таксист потрапив у ДТП (Колаж РБК-Україна)

В Києві сталося ДТП за участю автомобіля таксі

У Києві машина таксі не впоралася з керуванням, її занесло на тротуар. В результаті ДТП водій зніс 15 метрів огорожі і переверулся набік. Аварія сталася на проспекті Степана Бандери пізно вночі 8 листопада.

За словами водія Hyundai, він їхав з дозволеною швидкістю по проспекту з боку Куренівки. Перед ним рухалася машина, яка різко загальмувала. Таксист, щоб не влетіти в автомобіль, загальмував, але на мокрій дорозі його занесло. Легковик вилетів з дороги, знесла близько 15 метрів залізного паркану і зупинилася на боці.

Відео: у Києві перекинулася машина таксі (YouTube)

В результаті ДТП ніхто не постраждав. У салоні таксі не було пасажирів, а водій був пристебнутий. Також від травм чоловіка вберегли вчасно спрацювали подушки безпеки. Поліція встановлює всі деталі аварії.

До речі, таксі належить компанії Bolt.