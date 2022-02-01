В Киеве таксист опоил пассажирку кофе с "сюрпризом" и оставил без сознания на морозе

Как рассказала потерпевшая, 29 января она поздно вечером вызвала такси через мобильное приложение, чтобы добраться до дома. По дороге водитель такси сказал, что ему нужно заехать на АЗС и заправиться. Якобы, бензин совсем на нуле.

На заправке мужчина купил кофе и угостил им пассажирку. Но предварительно подмешал в напиток сильнодействующее психотропное вещество.

Девушка быстро потеряла сознание, а таксист воспользовался ее состоянием и ограбил ее: забрал все ценные вещи и мобильный телефон. А потом просто оставил ее без сознания у подъезда многоэтажного дома.

Девушку обнаружила соседка, которая сразу же позвонила в скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезное медикаментозное отравление. Девушка почти сутки провела в коме.

После этого, об инциденте сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сразу же попытались отследить злоумышленника по камерам наблюдения.

Оказалось, что таксист-беспредельщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за незаконное завладение транспортным средством. Это 24-летний житель Туркменистана.

Мужчину 1997 года рождения задержали. Если его вина в суде будет доказана, то он понесет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.