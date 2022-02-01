У Києві таксист опоїв пасажирку кавою з "сюрпризом" і залишив без свідомості на морозі

Як розповіла потерпіла, 29 січня вона пізно ввечері викликала таксі через мобільний додаток, щоб дістатися додому. По дорозі водій таксі сказав, що йому потрібно заїхати на АЗС і заправитися. Нібито, бензин зовсім на нулі.

На заправці чоловік купив каву і пригостив їм пасажирку. Але попередньо підмішав в напій сильнодіючу психотропну речовину.

Дівчина швидко знепритомніла, а таксист скористався її станом і пограбував її: забрав всі цінні речі та мобільний телефон. А потім просто залишив її без свідомості біля під'їзду багатоповерхового будинку.

Дівчину виявила сусідка, яка відразу ж зателефонувала у швидку допомогу. Лікарі діагностували у постраждалої серйозне медикаментозне отруєння. Дівчина майже добу провела в комі.

Після цього, про інцидент повідомили в поліцію. Співробітники правоохоронних органів відразу ж спробували відстежити зловмисника по камерах спостереження.

Виявилося, що таксист раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності – за незаконне заволодіння транспортним засобом. Це 24-річний житель Туркменістану.

Чоловіка 1997 року народження затримали. Якщо його вина в суді буде доведена, то він понесе покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.