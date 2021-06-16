В Киеве таксист напал на пассажирку: выкручивал руки и выбил телефон

Жительница столицы рассказала, что вызвала машину на проспект Лобановского 150Д. Это большой жилой комплекс в Голосеевском районе, но водитель решил не заезжать внутрь, а остановился под платным дальним шлагбаумом и включил платный простой.

"Я открыла переднюю дверь и спросила, почему вы включили платный простой, если вы даже не подъехали к дому, на что получила ответ "вы мне будете вопросы задавать, или поедете", ну как бы с ходу хамство", - рассказала женщина.

Она села сзади, мужчина продолжил ей хамить и сказал, что не повезет. При этом он попросил ее выйти из машины. Женщина ответила, что торопится и никуда не будет выходить, тем более, что водитель принял заказ.

Она включила камеру видеозаписи на смартфоне, чтобы заснять то, как таксист общается с клиентами. Это видео она хотела отправить в службу поддержки Uklon.

"Мужчина закрывает все двери на блокировку, вырывает у меня телефон, начинает меня хватать и выкручивать мне руки, мой телефон (12про Макс) летит в сторону, думала разобьется от силы удара, и он начинает меня тянуть. Я бью его по лицу, чтобы как-то защитить себя, так как это нападение по-другому это не назовешь, это очень страшно, не неприятно, а именно страшно!" – отметила женщина.

Она добавила, что является постоянным клиентом компании, и такой случай у нее произошел впервые. Также она показала переписку с поддержкой службы такси.

Скриншот переписки

"Я не намерена это пропустить, ведь завтра он по голове настучит или вообще изнасилует кого-нибудь. Очень жаль, что из-за таких уродов все страдают, в том числе и служба такси, которую я всем рекомендовала", - добавила она.

Скриншоты переписки