У Києві таксист напав на пасажирку: викручував руки і вибив телефон

Мешканка столиці розповіла, що викликала машину на проспект Лобановського 150Д. Це великий житловий комплекс в Голосіївському районі, але водій вирішив не заїжджати всередину, а зупинився на платному дальному шлагбаумі і включив платний простий.

"Я відкрила передні двері і запитала, чому ви включили платний простий, якщо ви навіть не під'їхали до будинку, на що отримала відповідь "ви мені будете питання ставити, або поїдете", ну як би з ходу хамство", - розповіла жінка.

Вона сіла ззаду, чоловік продовжив їй хамити і сказав, що не повезе. При цьому він попросив її вийти з машини. Жінка відповіла, що поспішає і нікуди не буде виходити, тим більше, що водій прийняв замовлення.

Вона включила камеру відеозапису на смартфоні, щоб зняти те, як таксист спілкується з клієнтами. Це відео вона хотіла відправити в службу підтримки Uklon.

"Чоловік закриває всі двері на блокування, вириває у мене телефон, починає мене хапати і викручувати мені руки, мій телефон (12про Макс) летить в сторону, думала розіб'ється від сили удару, і він починає мене тягнути. Я б'ю його по обличчю, щоб якось захистити себе, бо це напад по-іншому це не назвеш, це дуже страшно, не неприємно, а саме страшно!" - зазначила жінка.

Вона додала, що є постійним клієнтом компанії, і такий випадок у неї стався вперше. Також вона показала листування з підтримкою служби таксі.

Скріншот листування

"Я не маю наміру це пропустити, адже завтра він по голові настукає або взагалі зґвалтує кого-небудь. Дуже шкода, що через таких виродків всі страждають, в тому числі і служба таксі, яку я всім рекомендувала", - додала вона.

Скріншоти листування