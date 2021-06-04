В Киеве таксист Bolt попал в грандиозный скандал: забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком

Все началось с того, что клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это привело в ярость водителя, он начал материться и позволил себе грубости.

"Водитель на языке мата начал возмущается, что я при вызове не указала то, что мне нужно детское кресло, а "на платье денег не пожалела". Шокированная этими выражениями я озвучила ему, что не будем с ним ехать, после этого водитель начал кричать, что я ему должна за ложный вызов. Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке, в ответ услышала: "Скажи, спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком", - рассказала пассажирка в соцсети.

После этого таксист вышел из салона авто и забрызгал пассажирку газом. В это время ребенок находился возле нее. Но на этом все не закончилось, женщина начала вызывать полицию и водитель снова применил газ, а потом вообще начал движение на авто прямо на нее.

"Когда я начала вызывать полицию, водитель второй раз применил газовый баллончик. После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет - он начал движение авто на меня", - вспоминает события клиентка такси.

После этого появилась девушка - свидетельница происшествия. Она начала кричать, что все видела и водитель решил быстро ретироваться. Женщина написала в поддержку такси Bolt, но ей даже не ответили. Заявление в полицию она написала.

"Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал. Фото водителя, фото авто прикладываю", - резюмировала она.