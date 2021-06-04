У Києві таксист Bolt потрапив у грандіозний скандал: забризкав балончиком пасажирку з дитиною

Все почалося з того, що клієнтка таксі з дитиною не попередила водія про необхідність в салоні автокрісла. Це привело в лють водія, він почав матюкатися і дозволив собі грубості.

"Водій мовою мата почав обурюватися, що я при виклику не вказала те, що мені потрібно дитяче крісло, а "на сукню грошей не пошкодувала". Шокована цими виразами я озвучила йому, що не будемо з ним їхати, після цього водій почав кричати, що я йому винна за такий виклик. Коли я поцікавилася, чому він дозволяє себе так вести при 6-річній дитині, у відповідь почула: "Скажи, дякую, що не дав тобі п*зди і не забризкав балончиком", - розповіла пасажирка в соцмережі.

Після цього таксист вийшов з салону авто і забризкав пасажирку газом. У цей час дитина перебувала біля неї. Але на цьому все не закінчилося, жінка почала викликати поліцію і водій знову застосував газ, а потім взагалі почав рух на авто прямо на неї.

"Коли я почала викликати поліцію, водій вдруге застосував газовий балончик. Після цього сів в авто і почав рух. Я подзвонила чоловікові, який був вже у хвилині від нас, він наздогнав водія і почав викликати поліцію. Я стала біля капота, щоб водій не зник. Коли водій зрозумів, що поліція приїде - він почав рух авто на мене", - згадує події клієнтка таксі.

Після цього з'явилася дівчина-свідок події. Вона почала кричати, що все бачила і водій вирішив швидко відступати. Жінка написала на підтримку таксі Bolt, але їй навіть не відповіли. Заяву в поліцію вона написала.

"Я почала втрачати свідомість, мене чоловік підхопив і забрав на тротуар. Водій цим скористався і моментально поїхав. Фото водія, фото авто прикладаю", - резюмувала вона.