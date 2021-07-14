В Киеве таксист Bolt грубо обматерил пассажирку: реакция сети вас удивит (видео)

Также в публикации приводится рассказ пассажирки об инциденте, который произошел вчера.

По словам девушки, она вызвала такси на адрес, поставила точку, где стояла, но таксист на авто KIA (номерные знаки KA9850AB) просто проехал мимо нее. Так как у киевлянки были пакеты в руках, она решила не бегать за водителем, а снова позвонила и попросила вернуться.

"Уже тогда он начал хамить и рассказывать, что я виновата в том, что он не туда поехал", - рассказала пассажирка.

Как таксист хамил клиентке

Вот такой диалог с таксистом она зафиксировала на видео, когда просила отвезти на указанное в заказе место с оплатой:

- Бл**ь! Ну что мне твои деньги, нах*й, с твоей карточки? Я причем тут к твоим деньгам?

- Я заказала такси.

- Так отмени поездку, и все. И деньги у тебя будут на карте. Такси, бл**ь! Bolt - это не такси, начнем с этого, это информационный портал.

- И что? Я заказала...

- Это не такси! Повторяю еще раз тебе. Ты не заказала них*я. Ты зарегистрировала поездку. Ну так почитай условия. Ну, бл**ь, ло*ара.

- Возвращайте сейчас мне деньги на карту. Или я буду вызывать полицию.

- Отмени поездку и все... И деньги тебе вернутся - ты не поедешь никуда.

- Я вызвала на адрес.

- Ну я приехал на адрес. Дальше что?

- Я вышла к вам, я подошла сюда. Меня там сейчас ждут люди.

- Что мне? Мне пох*й, что тебя там кто-то ждет? Странный ты человек, или не в себе?

- Я заказала вас в Bolt. Отвезите меня, пожалуйста.

- Ты не меня заказала. Ты зарегистрировала поездку, еще раз тебе объясняю.

- Ну так отвезите меня, пожалуйста. Как вы разговариваете?

- А как вы разговариваете? Я приехал на точку... Все.

"Судя по программе GetContact у этого человека крайне сомнительная репутация и успел поработать он не в одной службе такси. Интересно, у Bolt обязательное правило брать таких отбитых на работу? Водителю Федоренко Александру, 1982 года рождения, отдельный и пламенный привет", - пишет пассажирка.

Предупреждаем, в ролике звучит нецензурная брань!

Видео: в Киеве таксист Bolt нахамил пассажирке

Реакция сети оказалась неоднозначной

В комментариях к публикации пользователи сети принялись активно обсуждать ситуацию, и мнения у юзеров оказались различные. Некоторые неожиданно стали заступаться за водителя, и озвучили мнение, что пассажирка сама могла сначала спровоцировать грубое обращение водителя, а потом уже включила запись. Другие отмечают, что девушке не стоило вообще садиться в машину к таксисту, который ей грубил. Третьи же указывают "вопрос цены" - якобы небольшая стоимость услуги допускает подобное обращение к клиентам, и нужно быть к этому готовыми. Однако другие украинцы расценивают такую форму общения таксиста с пассажиром как непозволительная дикость, которую в любом случае оправдывать нельзя.