У Києві таксист Bolt грубо обматюкав пасажирку: реакція мережі вас здивує (відео)

Також у публікації наводиться розповідь пасажирки про інцидент, який стався вчора.

За словами дівчини, вона викликала таксі на адресу, поставила крапку, де стояла, але таксист на авто KIA (номерні знаки KA9850AB) просто проїхав повз неї. Оскільки у киянки були пакети в руках, вона вирішила не бігати за водієм, а знову подзвонила і попросила повернутися.

"Вже тоді він почав грубіянити і розповідати, що я винна в тому, що він не туди поїхав", - розповіла пасажирка.

Як таксист хамив клієнтці

Ось такий діалог з таксистом вона зафіксувала на відео, коли просила відвезти на вказане в замовленні місце з оплатою:

- Бл**ь! Ну що мені твої гроші, нах*й, з твоєї картки? Я причому тут до твоїх грошей?

- Я замовила таксі.

- Так скасуй поїздку, і все. І гроші у тебе будуть на карті. Таксі, бл**ь! Bolt - це не таксі, почнемо з цього, це інформаційний портал.

- І що? Я замовила...

- Це не таксі! Повторюю ще раз тобі. Ти не замовила ніх*я. Ти зареєструвала поїздку. Ну так почитай умови. Ну, бл**ь, ло*ара.

- Повертайте зараз мені гроші на карту. Або я буду викликати поліцію.

- Скасуй поїздку і все... І гроші тобі повернуться - ти не поїдеш нікуди.

- Я викликала на адресу.

- Ну я приїхав на адресу. Далі що?

- Я вийшла до вас, я підійшла сюди. Мене там зараз чекають люди.

- Що мені? Мені пох*й, що тебе там хтось чекає? Дивна ти людина, або не в собі?

- Я замовила вас в Bolt. Відвезіть мене, будь ласка.

- Ти не мене замовила. Ти зареєструвала поїздку, ще раз тобі пояснюю.

- Ну так відвезіть мене, будь ласка. Як ви розмовляєте?

- А як ви розмовляєте? Я приїхав на точку... Все.

"Судячи з програми GetContact у цієї людини вкрай сумнівна репутація і встиг попрацювати він не в одній службі таксі. Цікаво, у Bolt обов'язкове правило брати таких відбитих на роботу? Водієві Федоренку Олександру, 1982 року народження, окремий і полум'яний привіт", - пише пасажирка.

Попереджаємо, в ролику звучить нецензурна лайка!

Відео: у Києві таксист Bolt нахамив пасажирці

Реакція мережі виявилася неоднозначною

У коментарях до публікації користувачі мережі почали активно обговорювати ситуацію, і думки у користувачів виявилися різні. Деякі несподівано стали заступатися за водія, і озвучили думку, що пасажирка сама могла спочатку спровокувати грубе поводження водія, а потім вже включила запис. Інші зауважують, що дівчині не варто було взагалі сідати в машину до таксиста, який їй грубив. Треті ж вказують "питання ціни" - нібито невелика вартість послуги допускає подібне звернення до клієнтів, і треба бути до цього готовими. Однак інші українці розцінюють таку форму спілкування таксиста з пасажиром як недозволена дикість, яку в будь-якому випадку виправдовувати не можна.