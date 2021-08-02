В Киеве такси Bolt попало в очередной скандал: водитель унижал Украину и чуть не убил пассажира
В такси Киева иностранца ударили ножом за то, что он заступился в разговоре за Украину и Грузию. Нападавшим оказался сам таксист.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
С чего все началось
1 августа в Печерском районе Киева произошел конфликт между водителем такси Bolt и пассажиром. Первій начал оскорблять Украину и Грузию. Политический спор закончился плачевно. Таксист ударил пассажира ножом в бедро и повредил внутренние органы. Сейчас сам пострадавший находится в реанимации.
Таксиста задержала полиция
Самого же таксиста задержали правоохранители Печерского УП и закрыли его в СИЗО в соответствии со статьей 208 УПК Украины.
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже подготовили задержанному подозрение за уголовное правонарушение по ч1 ст.121 УК Украины, подано ходатайство о содержании задержанного под стражей.
Отмечается, что пострадавший пассажир оказался гражданином США.
Как мы писали ранее, в Киеве сервис такси Bolt попал в очередной скандал из-за грубого отношения водителей к пассажирам. В нынешней ситуации таксист нецензурно оскорблял и хамил клиентке, и отказывался везти.