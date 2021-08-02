У Києві таксі Bolt потрапило в черговий скандал: водій принижував Україну і мало не вбив пасажира

У таксі Києва іноземця вдарили ножем за те, що він заступився в розмові за Україну і Грузію. Нападником виявився сам таксист.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

З чого все почалося

1 серпня в Печерському районі Києва стався конфлікт між водієм таксі Bolt і пасажиром. Перший почав ображати Україну і Грузію. Політична суперечка закінчилася плачевно. Таксист вдарив пасажира ножем у стегно і пошкодив внутрішні органи. Зараз сам потерпілий перебуває в реанімації.

Таксиста затримала поліція

Самого ж таксиста затримали правоохоронці Печерського УП і закрили його в СІЗО відповідно до статті 208 КПК України.

Прокурори Печерської окружної прокуратури вже підготували затриманому підозру за кримінальне правопорушення за ч1 ст. 121 КК України, подано клопотання про утримання затриманого під вартою.

Зазначається, що постраждалий пасажир виявився громадянином США.