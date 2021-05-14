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У Києві такист-індус вилетів на зустрічну і протаранив авто: просто заснув за кермом

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Києва, П'ятниця 14 травня 2021 10:09
У Києві такист-індус вилетів на зустрічну і протаранив авто: просто заснув за кермом У Києві таксист влаштував ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві таксист індійського походження влаштував серйозну ДТП. Він заснув за кермом своєї машини Renault і в'їхав в авто марки Lada.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Аварія сталася на вулиці Межигірській у Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією, водій таксі на Renault заснув за кермом і вилетів на зустрічну смугу, де протаранив автомобіль Lada. Двом учасникам ДТП лікарі швидкої допомоги надали допомогу.

Вся інформація уточнюється правоохоронцями, які працюють на місці події.

Відео аварії можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях українці відзначили, що водії таксі складають собі нереальні графіки і дуже сильно втомлюються, не розраховуючи сили.

  • А тому що працюють добу через добу, більшість самі вибирають такий графік, ось і не вивозять.
  • До х * іна хто так працює. Я в маршрутці раз їхав останнім рейсом на передмісті, він якусь баночку відкривав і нюхав, щоб не заснути.
  • А це вже страшно. Вони ж по 40 людей возять.
  • Це часто-густо, вони й в Києві на стимуляторах їздять.

Як ми раніше писали, в Одесі водій "швидкої" з пацієнтами в салоні заснув за кермом і влетів у таксі.

Також ми розповідали, що в Києві водій маршрутки на смерть збив жінку біля пішохідного переходу.

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