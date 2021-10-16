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В Киеве суммарный коллективный иммунитет: Рубан высказался об ужесточении карантина

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Киев, Суббота 16 октября 2021 19:55
В Киеве суммарный коллективный иммунитет: Рубан высказался об ужесточении карантина Коллаж РБК-Украина: в Киеве спрогнозировали сроки усиления карантина
Автор: Владимир Костырин

В Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября, и соответственно город перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такой прогноз озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Чиновник отметил, что в Киеве COVID-ситуация лучше, чем в других регионах. Такие "заторможенные" показатели эпидемического процесса в столице складываются благодаря внедрению своевременных мер, лидирующей позиции по темпам вакцинации, а также "локальному" коллективному иммунитету.

"Есть большое количество людей, которые уже переболели. В Киеве суммарный коллективный иммунитет - вакцина плюс переболевшие люди - около 60%. Это достаточно высокий показатель", - сказал Рубан.

Он также объяснил, что сейчас оказывает особое влияние на рост случаев заражений COVID-19 в Киеве, и назвал места, где болезнь подхватывают чаще всего.

"В результате циркуляции "Дельта"-возбудителя поражаются подростки, а также вакцинированные люди. Мы сегодня находимся в эпидемии невакцинированных лиц. В топе по распространению инфекции есть учебные заведения всех форм. 2-е место занимает транспорт. 3-е - рестораны, супермаркеты, другие места с большим количеством людей", - рассказал Рубан.

Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зону. При этом местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения в таких случаях.

Как сообщалось, Запорожская область переходит в "красную" зону карантина с 18 октября. Также в этой зоне адаптивного карантина находится Херсонская область.

Добавим, что в горсовете Одессы выступили за ужесточение карантина с 18 октября вплоть до локдауна.

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