У Києві сумарний колективний імунітет: Рубан висловився про посилення карантину

У Києві рівень захворюваності на коронавірус досягне пікового значення в кінці жовтня - початку листопада, і відповідно місто перейде з "жовтої" в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки. Такий прогноз озвучив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан.

Про це він заявив в ефірі каналу " Україна 24 ".

Чиновник зазначив, що в Києві ситуація краща, ніж в інших регіонах. Такі "загальмовані" показники епідемічного процесу в столиці складаються завдяки впровадженню своєчасних заходів, лідируючої позиції за темпами вакцинації, а також "локальному" колективному імунітету.

"Є велика кількість людей, які вже перехворіли. У Києві сумарний колективний імунітет - вакцина плюс люди, які перехворіли - десь 60%. Це досить високий показник", - сказав Рубан.

Він також пояснив, що зараз чинить особливий вплив на зростання випадків заражень на COVID-19 в Києві, і назвав місця, де хворобу підхоплюють найчастіше.

"В результаті циркуляції "Дельта"-збудника уражаються підлітки, а також вакциновані люди. Ми сьогодні знаходимося в епідемії невакцинованих осіб. У топі за поширенням інфекції є навчальні заклади всіх форм. 2-е місце займає транспорт. 3-е - ресторани, супермаркети, інші місця з великою кількістю людей", - розповів Рубан.

Нагадаємо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. При цьому місцеві органи влади можуть запроваджувати додаткові обмеження в таких випадках.