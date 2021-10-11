В Киеве на столбах появились странные мигалки: что это такое? (фото)

В историческом центре Киева на Подоле заметили кнопку экстренного вызова помощи, которая мигает красно-синими огнями. Такие кнопки появились уже давно, но их пока мало.
Об этом сообщает корреспондент Styler.
Кнопка экстренного вызова помощи теперь также находится на аллее между Верхним и Нижним валами.
Кнопка экстренного вызова помощи в Киеве (фото: Styler)
Впервые также устройства в Киеве показали летом 2019 года. Их установили на Оболони в парке "Наталка", а также проверили как быстро операторы отвечают на вызовы.
Кнопка экстренного вызова помощи в Киеве (видео: YouTube)
Кнопки начали устанавливать в местах массового скопления людей и на туристических маршрутах. С их помощью киевляне и гости столицы могут быстро сообщить о происшествии или преступлении.
Отметим, что вызовы принимают операторы Нацполиции. В кнопках также встроены камеры. Видео с них обрабатывается и хранится в ситуационных центрах противодействия угрозам Киева.
Операторы определяют, кому необходимо вызывать соответствующие службы: полицию, скорую помощь, спасателей или коммунальные службы.
Кнопки реагируют не только на вызовы, но и на различные звуки - грохот, звуки взрыва и прочее.
Напомним, в Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании. При этом мать ребенка была пьяна.
Мы также писали о том, что в Одессе стая бездомных собак набросилась на ребенка.