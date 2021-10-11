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У Києві на стовпах з'явилися дивні мигалки: що це таке? (фото)

Автор: Styler

В історичному центрі Києва на Подолі помітили кнопку екстреного виклику допомоги, яка блимає червоно-синіми вогнями. Такі кнопки з'явилися вже давно, але їх поки мало.

Про це повідомляє кореспондент Styler.

Кнопка екстреного виклику допомоги тепер також знаходиться на алеї між Верхнім і Нижнім валами.

Кнопка екстреного виклику допомоги в Києві (фото: Styler)

Вперше також пристрої в Києві показали влітку 2019 року. Їх встановили на Оболоні в парку "Наталка", а також перевірили як швидко оператори відповідають на виклики.

Кнопка екстреного виклику допомоги в Києві (відео: YouTube)

Кнопки почали встановлювати в місцях масового скупчення людей і на туристичних маршрутах. З їх допомогою кияни та гості столиці можуть швидко повідомити про подію або злочин.

Зазначимо, що виклики приймають оператори Нацполіції. У кнопках також вбудовані камери. Відео з них обробляється і зберігається в ситуаційних центрах протидії загрозам Києва.

Оператори визначають, кому необхідно викликати відповідні служби: поліцію, швидку допомогу, рятувальників або комунальні служби.

Кнопки реагують не тільки на виклики, але і на різні звуки - гуркіт, звуки вибуху та інше.

Нагадаємо, в Києві виявили немовля в покинутій будівлі. При цьому мати дитини була п'яна.

Ми також писали про те, що в Одесі зграя бездомних собак накинулася на дитину.

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