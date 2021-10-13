У Києві відразу сім автобусів змінили маршрути: нові схеми руху

У Києві відразу сім автобусів змінили маршрути через ремонтні роботи, які проводяться на перетині вулиць Кіото і Мурманська, що поруч з метро Лісова.

Як тепер знайти свою зупинку, нові схеми маршрутів, і коли планується завершення робіт - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, згідно з даними Київпастрансу, ремонтні роботи проводитимуться до 17 жовтня на ділянці по вулиці Мурманська, де знаходяться кінцеві зупинки таких автобусів: № 10, 11, 11д, 33, 79, 81, 258.

Маршрути № № 10, 258 (від метро Лісова до селища Рибне і Північного кладовища) тепер курсують за новою схемою:

Броварський просп. (розворот на транспортній розв'язці Броварський просп. - вул. Гната Хоткевича - вул. Братиславська) - Броварський просп. далі за діючим маршрутом.

Маршрути №№ 11, 11Д відповідно (від метро Лісова до Радіоценту (Биківня) і Дачного містечка "Сосновий Бір"):

Броварський просп. (розворот на транспортній розв'язці Броварський просп. - вул. Гната Хоткевича - вул. Братиславська) - Броварський проспект - вул. Кіото, далі за діючими маршрутами.

Маршрут № 33 (метро Лісова - Лісовий масив) змінив рух так:

вул. Кіото - вул. Кубанської України - вул. Космонавта Волкова - проспект Лісовий - вул. Мілютенка - вул. Кіото.

Маршрут № 79 (метро Лісова - Троєщина):

від вул. Каштанової до вул. Кубанської України за діючим маршрутом, далі - вул. Кіото - вул. Мілютенка - вул. Шолом-Алейхема - вул. Кубанської України, далі за діючим маршрутом.

Маршрут № 81 (метро Лісова - Лісовий масив):

по трасі: вул. Кіото - вул. Мілютенка - проспект Лісовий - вул. Космонавта Волкова - вул. Кубанської України - вул. Кіото.