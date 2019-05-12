В Киеве сожгли авто редактора канала TVI: все подробности

Автомобиль известного политолога из Крыма, главредактора канала TVI Владимира Егорова подпалили 12 мая, ночью. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Егоров предполагает, что неизвестные подожгли его машину утром, пока все спали. Политолог уверен, что связано данное происшествие с его профессиональной деятельностью. К счастью, пострадавших обнаружено не было. Однако есть и менее приятная новость: авто восстановлению не подлежит.

"Поджог в воскресенье в 4:30. Подло, тайком, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно", - добавил он.

Пользователи были шокированы произошедшим. Многих смутил тот факт, что злоумышленники могли таким образом лишить невинных людей жизни;

Кошмар! Но машину можно купить новую. А вот жизнь и здоровье - нет.

Жесть, надеюсь злоумышленники будут наказаны.

К слову, политолог также отметил в комментариях, что угроз в последнее время не поступало, однако догадки, кто мог пойти на подобный поступок, - есть. Сейчас работает следственная группа.

Ранее мы писали, что под Днепром священник сбил женщину на переходе.

Напомним, что штрафы за "евробляхи" начнутся с 24 мая. Парламент решил подойти к проблеме со всей серьезностью, ужесточив наказания вплоть до конфискации. Однако украинцы не намерены с этим мириться и уже заявляют о будущих протестах.