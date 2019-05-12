У Києві спалили авто редактора каналу TVI: усі подробиці

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Авто політолога не підлягає відновленню

Автомобіль відомого політолога з Криму, главредактора каналу TVI Володимира Єгорова підпалили 12 травня, вночі. Про це потерпілий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир Єгоров припускає, що невідомі підпалили його машину вранці, поки всі спали. Політолог упевнений, що пов'язана дана подія з його професійною діяльністю. На щастя, постраждалих не було виявлено. Однак є й менш приємна новина: авто відновленню не підлягає.

"Підпал у неділю о 4:30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, що приїхали оперативно", - додав він.

Користувачі були шоковані подією. Багатьох збентежив той факт, що зловмисники могли таким чином позбавити життя невинних людей;

Кошмар! Але машину можна купити нову. А ось життя і здоров'я - ні.

Жесть, сподіваюся зловмисники будуть покарані.

До речі, політолог також зазначив у коментарях, що загроз останнім часом не надходило, проте припущення, хто міг піти на такий вчинок, - є. Зараз працює слідча група.

Раніше ми писали, що під Дніпром священик збив жінку на переході.

Нагадаємо, що штрафи за "евробляхи" почнуться з 24 травня. Парламент вирішив підійти до проблеми з усією серйозністю, посиливши покарання аж до конфіскації. Однак українці не мають наміру з цим миритися і вже заявляють про майбутні протести.