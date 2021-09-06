В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой: куска гранита больше нет

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - написала Михайлова.

Отметим, что предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года. Интересно, что никого из представителей СМИ на демонтаж не пригласили и сделали это тихо, без шума.

Михайлова считает, что любая постройка, которая прославляет государство-оккупанта и поет про нашу с ним дружбу - это плевок в душу тысяч погибших украинцев.

История установления памятника

Напомним, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В 2019 году жители Киева подали петицию с требованием убрать памятник, но она не набрала необходимого количества голосов.

В Киеве снесли памятник, прославляющий дружбу Киева и Москвы (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)