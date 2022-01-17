Шторм в Киеве: скорость ветра достигла рекордных значений за историю наблюдений
В пятницу, 14 января, максимальная скорость ветра в Киеве достигла 23 м/с (83 км/ч). Это близко к рекордным 25 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным обсерватории, рекордный максимум скорости ветра в столице равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.
Напомним, в 2021 году средняя температура в Киеве составила 9,2 градусов тепла, что на 0,2 градусов выше климатической нормы 1991-2020 гг.
Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - соответственно 9 и 10.
В начале января 2022 года в Киеве было обновлено несколько температурных рекордов. Климатическая норма была превышена на 9 градусов, что соответствует погоде начала апреля.