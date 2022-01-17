ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шторм в Киеве: скорость ветра достигла рекордных значений за историю наблюдений

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 11:49
Шторм в Киеве: скорость ветра достигла рекордных значений за историю наблюдений Фото: скорость ветра в Киеве была близкой к историческому рекорду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 14 января, максимальная скорость ветра в Киеве достигла 23 м/с (83 км/ч). Это близко к рекордным 25 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, рекордный максимум скорости ветра в столице равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.

Напомним, в 2021 году средняя температура в Киеве составила 9,2 градусов тепла, что на 0,2 градусов выше климатической нормы 1991-2020 гг.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - соответственно 9 и 10.

В начале января 2022 года в Киеве было обновлено несколько температурных рекордов. Климатическая норма была превышена на 9 градусов, что соответствует погоде начала апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит