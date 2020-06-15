В Киеве сильный ветер повалил деревья в трех районах: фото последствий стихии

В Киеве в понедельник, 15 июня, разбушевалась непогода. Мало того, что столицу накрыл сильный ливень с градом, так еще ветер завалил несколько деревьев в трех районах города.

Деревья не выдержали шквального ветра в Шевченковском, Оболонском и Подольском районе. Работники КП СЗН Шевченковского района насчитали 8 сломанных и поваленных деревьев. Об этом сообщает "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook.

В Киеве ветер повалил деревья в трех районах (фото: facebook.com/zelenbud)

Более точную информацию о количестве поврежденных в столице деревьев коммунальщики предоставят завтра.

В Киеве ветер повалил деревья в трех районах (фото: facebook.com/zelenbud)

Коммунальщики напомнили, что при сильном ветре необходимо придерживаться правил безопасности и не прятаться от дождя под большими старыми деревьями.

В Киеве ветер повалил деревья в трех районах (фото: facebook.com/zelenbud)

При необходимости нужно вызывать экстренные службы: 101 - служба спасения ДСНС, 103 - скорая медицинская помощь. Если вы увидели, что упало или сломалось дерево, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" - (044) 272-40-18.

В Киеве ветер повалил деревья в трех районах (фото: facebook.com/zelenbud)

Напомним, сегодня на Киев обрушился сильный ливень с градом. Столичные улицы очень быстро затопило.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре улицы превратились в реки из-за сильного ливня. Заместитель мэра города Михаил Лысенко сообщил, что в городе за 15 минут выпал месячный осадок.