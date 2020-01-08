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У Києві школярі забили насмерть перехожого: фото та відео

STYLERПодії    08.01.2020 - 08:06
У Києві школярі забили насмерть перехожого: фото та відео
У Києві підлітки побили перехожого смерть (колаж РБК-Україна)

У Києві група підлітків вбила випадкового перехожого

У Києві група підлітків від 14 до 19 років забила випадкового перехожого. Правоохоронці встановили особи підозрюваних та провели затримання. Про це повідомляє "ГО Столиця" у Facebook.

Трагедія сталася в ніч на Різдво, 7 січня, біля будинку за адресою вулиця Маяковського, 11-Б (ж/м Троєщина).

Повідомлення в поліцію надійшло о 01:23. Заявником виявився чоловік, який побачив свого сусіда з пробитою головою. Він також розповів, що бачив групу людей, які напали на чоловіка, вони забігли в сусідній під'їзд.

Прибувши на місце події наряд зафіксував смерть потерпілого. Вже в 9:00 правоохоронцям вдалося встановити особи деяких підозрюваних. Ними виявилися 14-річна дівчина і два хлопці по 16 і 19 років. Вони вказали ще на двох учасників нападу - 17-річного хлопця і 30-річного чоловіка.

У Києві школярі забили насмерть перехожого: фото та відеоУ Києві школярі забили насмерть перехожого: фото та відео

У Києві підлітки побили перехожого насмерть (фото: facebook.com/stolica.gromada)

Підлітки кажуть, що вбивати не хотіли, планували тільки пограбувати, але удар по голові виявився фатальним.

"Момент затримання неповнолітніх... Дуже прикро, що молоді люди не розуміють взагалі що вони накоїли..." - підписано відео.

Обережно, відео містить ненормативну лексику

Опубліковано Романом Шевченком Вівторок, 7 січня 2020 р.

У Києві підлітки побили перехожого насмерть (відео: facebook.com/stolica.gromada)

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