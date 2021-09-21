В Киеве школьник обвинил учителя в избиении: что теперь грозит педагогу

Так, еще 15 сентября ученик 5 класса пожаловался родителям на то, что трудовик на уроке якобы применил к нему силу - таскал за волосы, поцарапал ухо и толкнул, из-за чего школьник упал и поцарапал локоть.

По словам мамы пострадавшего Матвея Гевельчука Светланы, свидетелями такого обращения стали одноклассники ее сына.

В свою очередь 56-летний учитель труда отвергает обвинение в нападении на мальчика - педагог высказал предположение, что ученик мог подраться на перемене с кем-то, получил травмы, и на него просто наговаривает.

А вот в личном общении с директором школы Лесей Дорош трудовик Игорь Снигирев подтвердил, что касался ученика, однако не уточнил - как именно.

Директор рассказала, что если информация о рукоприкладстве подтвердиться, то учителю грозит выговор или в худшем случае - увольнение.

В администрации школы отметили, что учитель Снегирев работает тут 5 лет, и за все это время на него ни разу не было жалобы.

Родители ученика уже написали заявление в администрацию школы, полицию, а также показали сына медикам.

В Киеве школьник пожаловался на учителя, который к нему применил силу (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Сейчас по делу будут разбираться правоохранители.

В настоящее время учителя трудового обучения отстранили от работы.

Учителя школы в Киеве обвинили в избиении 5-классника (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Добавим, что по словам адвоката Дмитрия Александрова, учителя могут привлечь к ответственности по статье о "буллинге участника образовательного процесса". Санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или до 40 часов общественных работ.