У Києві школяр звинуватив вчителя в побитті: що тепер загрожує педагогу

Так, ще 15 вересня учень 5 класу поскаржився батькам на те, що трудовик на уроці нібито застосував до нього силу - тягав за волосся, подряпав вухо і штовхнув, через що школяр впав і подряпав лікоть.

За словами мами постраждалого Матвія Гевельчука Світлани, свідками такої ситуації стали однокласники її сина.

Своєю чергою 56-річний вчитель праці відкидає звинувачення у нападі на хлопчика - педагог висловив припущення, що учень міг побитися на перерві з кимось, отримав травми, і на нього просто наговорює.

А ось в особистому спілкуванні з директором школи Лесею Дорош трудовик Ігор Снігірьов підтвердив, що торкався учня, проте не уточнив - як саме.

Директор розповіла, що якщо інформація про рукоприкладство підтвердитися, то вчителю загрожує догана або в гіршому випадку - звільнення.

В адміністрації школи зазначили, що вчитель Снігірьов працює тут 5 років, і за весь цей час на нього жодного разу не було скарги.

Батьки учня вже написали заяву в адміністрацію школи, поліцію, а також показали сина медикам.

У Києві школяр поскаржився на вчителя, який до нього застосував силу (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Зараз у справі будуть розбиратися правоохоронці.

В цей час вчителі трудового навчання відсторонили від роботи.

Вчителя школи у Києві звинуватили в побитті 5-класника (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Додамо, що за словами адвоката Дмитра Александрова, вчителя можуть притягнути до відповідальності за статтею про "булінг учасника освітнього процесу". Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або до 40 годин громадських робіт.