В Киеве шестой день ищут девочку-подростка: фото и приметы пропавшей

В Киеве пропала несовершеннолетняя девочка (коллаж РБК-Украина)

В Киеве уже шестой день полиция разыскивает без вести пропавшую Терезу Кондик. Девочка 2004 года рождения. Она ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в Киеве и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает Деснянское управление Главного управления Нацполиции в Facebook.

Приметы девушки: на вид 15-16 лет, рост 162-167 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины, по плечи, кончики волос окрашены в розовый цвет

Несовершеннолетняя Тереза была одета в черную куртку, черные брюки, шапку черного цвета и кроссовки с зеленым камнями (стразами).

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девочку (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки сразу сообщить об этом в правоохранительные органы.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - сказано в сообщении.

Как мы ранее писали, в Украине задержали международную банду. Она занималась вымогательством и похищением людей.