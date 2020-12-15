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У Києві шостий день шукають дівчинку-підлітка: фото і прикмети зниклої

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 11:05
У Києві шостий день шукають дівчинку-підлітка: фото і прикмети зниклої
У Києві зникла неповнолітня дівчинка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вже шостий день поліція розшукує безвісти зниклу Терезу Кондик. Дівчинка 2004 року народження. Вона пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 в Києві і досі не повернулася. Про це повідомляє Деснянське управління Головного управління Нацполіції Facebook.

Прикмети дівчини: на вигляд 15-16 років, зріст 162-167 см, середньої статури, волосся русяве середньої довжини, по плечі, кінчики волосся пофарбовані в рожевий колір

Неповнолітня Тереза була одягнена в чорну куртку, чорні штани, шапку чорного кольору і кросівки з зеленим камінням (стразами).

У Києві шостий день шукають дівчинку-підлітка: фото і прикмети зниклоїУ Києві розшукують неповнолітню дівчинку (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Поліція просить усіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження дівчинки відразу повідомити про це в правоохоронні органи.

"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - сказано в повідомленні.

Як ми раніше писали, в Україні затримали міжнародну банду. Вона займалася здирництвом і викраденням людей.

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