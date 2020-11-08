В Киеве подростки на мотоциклах напали на авто: залили лицо водителя газом (видео)

В Киеве подростки подрезали автомобиль (коллаж: РБК-Украина)

Несовершеннолетние преступники сначала подрезали автомобиль

В Киеве 8 ноября посреди дня подростки совершили нападение на автомобиль, передвигавшийся по улице Телиги. Как сообщается, несовершеннолетние нанесли урон по корпусу автомобиля, а также здоровью водителя. Видео дерзкого нападения опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"На улице Телиги, малолетки сначала ударили в крыло автомобиль Hyundai, а потом, задули водителя газом. Надеемся, что юных беспредельщиков найдет полиция и привлечет к ответственности", - говорится в подписи к видео.

В Киеве подростки подрезали автомобиль и залили лицо водителя газом

В комментариях отмечают, что ситуация кажется освещенной только с одной стороны, так как видео достаточно обрезано и ничего не известно о предыстории. Кто-то в комментариях также заявил, что, возможно, молодые люди на мотоциклах давно достигли совершеннолетия. Официальных данных и комментариев полиции пока нет.

Напомним, что в Харькове произошло резонансное ДТП, в котором водитель снес группу людей, находившуюся на островке безопасности. Что известно об аварии и самом водителе – читайте в нашей статье.