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В Киеве серьезно "устал" один из главных мостов: как он сейчас выглядит

Автор: Людмила Жукова

Южный мост в Киеве постепенно разрушается. На некоторых его участках можно наблюдать ржавые перекрытия, которые прохудились от времени.

Состояние моста показали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Местами Южный мост выглядит как-то так", - подписал автор фото.

Южный мост в Киеве сейчас выглядит так (фото: t.me/kyiv)

Для справки

Южный мост - вантовый мост через Днепр в Киеве, самый высокий мост Украины. Автор проекта и главный инженер — Георгий Борисович Фукс, главный архитектор проекта — Алексей Евгеньевич Гаврилов, ведущий инженер проекта — Михаил Михайлович Корнеев.

Его длина 1256 м, ширина — 41 м. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро. Мост соединяет Саперно-Слободскую улицу, Столичное шоссе и Выдубичи с проспектом Николая Бажана на левом берегу и является частью автотрассы Е40, кратчайшим путем соединяет центральную часть Киева с Борисполем. Строительство моста завершили в 1990 году. В настоящее время находится под угрозой разрушения из-за добычи песка.

Как мы ранее писали, состояние моста Патона показали на фото, он рассыпается на глазах.

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