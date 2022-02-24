В Киеве сделали бесплатным весь коммунальный транспорт, метро в том числе

"С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена - проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный", - сказано в сообщении.

Подземка работает по обычному графику. Также жителям напомнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.

По этой ссылке можно посмотреть карту бомбоубежищ в Киеве.

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

"Все, кто не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен сообщили в КГГА.