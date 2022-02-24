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У Києві зробили безкоштовним весь комунальний транспорт, метро в тому числі

Автор: Людмила Жукова

Росія напала на Україну 24 лютого, в різних куточках країни прогриміли вибухи. У зв'язку з цим у Києві ввели безкоштовний проїзд на весь комунальний транспорт.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, а також інформація з'явилася на сторінці метрополітену.

"З сьогоднішнього дня до окремого рішення керівництва міста автоматизована система оплати відключена-прохід в Метрополітен для пасажирів-вільний і безоплатний", - сказано в повідомленні.

Підземка працює за звичайним графіком. Також жителям нагадали, що 46 станцій можуть працювати в режимі укриття.

За цим посиланням можна переглянути карту бомбосховищ в Києві.

Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

"Всі, хто не задіяні в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, - залишайтеся вдома і будьте готові пройти в Укриття в разі включення сирен повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що Україна ввела воєнний стан.

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Київ