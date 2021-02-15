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В Киеве самосвал зацепился и повис на путепроводе: никак не могут "оторвать"

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве утром 15 февраля на улице Гринченко случилось странное ДТП с самосвалом. Грузовик зацепился кузовом за путепровод, проехал несколько метров и завис в воздухе.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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После утреннего ДТП в сторону центра образовалась серьезная пробка.

Сообщается, что водитель мог знать, что его откидной кузов опущен не до конца, но решил проскочить. В итоге он зацепился за путепровод, кабина начала подниматься, и авто оказалось висящим в воздухе.

В Киеве самосвал повис на путепроводе (видео: dtp.kiev.ua)

Часть кузова и задний мост уперлись в асфальт. Теперь коммунальщики борются за то, чтобы освободить самосвал из-под моста, и при этом не "уронить его". На помощь коммунальным службам прибыл полицейский БТР.

По состоянию на 9:30 утра самосвал все еще висел на путепроводе.

"В Киеве 3 часа не могут оторвать самосвал от путепровода: на Гринченко сложная ситуация, так застрял кузовом, стоит намертво. На место даже на всякий случай пригнали полицейский БТР", - говорится в сообщении.

В Киеве самосвал висит на путепроводе (видео: dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве автомобиль сам себя угнал и устроил курьезное дорожно-транспортное происшествие.

Также собщалось, что в Одессе произошло странное ДТП, которое чудесным образом спасло жизни пешеходов.

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