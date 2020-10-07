У Києві рвонув кабель в 10 кіловольт, який залишили на вулиці: відео з місця НП

У Києві вибухнув кабель (колаж: РБК-Україна)

У Києві посеред вулиці вибухнув кабель, який залишили під дощем

У Києві мешканці однієї з багатоповерхівок спостерігали, як під дощем іскрить кабель. Потужні дроти під напругою розкопали і залишили без нагляду. В результаті прогримів гучний вибух зі спалахом.

Відео з інцидентом з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Безпека на катастрофічно найвищому рівні. Київ, проспект Свободи, 24", - йдеться у підписі під відеороликом.

У Києві заіскрив кабель і вибухнув (відео: Київ Оперативний)

Українці в коментарях досить іронічно поставилися до такої кричущої недбалості комунальників.

"Так там всього 10 кіловольт, все ок";

"Це спеціальний миготливий сигнал для людей, щоб не дай Бог не потрапили в яму";

"Зараз термінатор з'явитися", - пишуть коментатори.

Відео з іншого ракурсу опублікували також в пабліку Facebook "Метро на Виноградар".

Небуло води-небудет світла. Долбодятлорукожоппо... Опубліковано Vladimir Yaroshchuk Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

У Києві вибухнув кабель (відео: facebook.com/yaroschuk)

Раніше ми писали про вибух в Чабанах, де прорвало газову трубу, через що потужний хлопок було чути по всій окрузі. А без жертв вдалося уникнути лише дивом.

Також повідомлялося, що на виїзді з Києва дерево впало на "Волгу", внаслідок чого були постраждалі.