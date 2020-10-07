У Києві рвонув кабель в 10 кіловольт, який залишили на вулиці: відео з місця НП

У Києві посеред вулиці вибухнув кабель, який залишили під дощем
У Києві мешканці однієї з багатоповерхівок спостерігали, як під дощем іскрить кабель. Потужні дроти під напругою розкопали і залишили без нагляду. В результаті прогримів гучний вибух зі спалахом.
Відео з інцидентом з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Безпека на катастрофічно найвищому рівні. Київ, проспект Свободи, 24", - йдеться у підписі під відеороликом.
У Києві заіскрив кабель і вибухнув (відео: Київ Оперативний)
Українці в коментарях досить іронічно поставилися до такої кричущої недбалості комунальників.
Відео з іншого ракурсу опублікували також в пабліку Facebook "Метро на Виноградар".
Небуло води-небудет світла. Долбодятлорукожоппо...Опубліковано Vladimir Yaroshchuk Вівторок, 6 жовтня 2020 р.
У Києві вибухнув кабель (відео: facebook.com/yaroschuk)
Раніше ми писали про вибух в Чабанах, де прорвало газову трубу, через що потужний хлопок було чути по всій окрузі. А без жертв вдалося уникнути лише дивом.
Також повідомлялося, що на виїзді з Києва дерево впало на "Волгу", внаслідок чого були постраждалі.