В Киеве рухнуло дерево: авто оказались в ловушке (фото)

В Киеве в ночь на 30 июня рухнуло дерево. Это произошло по адресу Копыловская, 10 а. К счастью люди не пострадали, а вот припаркованным машинам досталось, именно на них упала растительность.

Как оказалось, за 30-60 минут до этого, часть дерева отпала на другую сторону - на провода. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

На место ЧП приехали представители "Киевзеленстроя", половину дерева срезали, а другая половина упала на автомобили.

Рабочие говорят, что не думали, что так произойдет и вообще винят во всем ЖКХ, поскольку он является балансодержателем. Также сотрудники "Киевзеленстроя" добавляют, что они могут лишь порезать дерево, а манипуляторов в них нет и поэтому вывезти его они не смогут.

В Киеве на авто упало дерево (Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Луцке рухнул 200-летний ясень, под которым сочиняла стихи Леся Украинка.