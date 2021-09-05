В Киеве российская рэперша закатила скандал во время выступления и унизила зрителя (видео)

Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, выступила в киевском клубе. Во время концерта ей не понравился парень в белой панамке, и она закатила скандал, чтобы охранники его вывели. При этом зрители поддержали российскую певицу и блогершу.

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой уе***ной, проваливай отсюда", - заявила она со сцены.

Поле этого Инстасамка стала скандировать в микрофон: "На**й", и все в зале подхватили это.

Пользователи сети прокомментировали это.