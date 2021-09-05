В Киеве российская рэперша закатила скандал во время выступления и унизила зрителя (видео)
Фото: Инстасамка (instagram.com/instasamka)
Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, выступила в киевском клубе. Во время концерта ей не понравился парень в белой панамке, и она закатила скандал, чтобы охранники его вывели. При этом зрители поддержали российскую певицу и блогершу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой уе***ной, проваливай отсюда", - заявила она со сцены.
Поле этого Инстасамка стала скандировать в микрофон: "На**й", и все в зале подхватили это.
Пользователи сети прокомментировали это.
- Тупое быдло ее фанаты, все этим сказано. Кто еще это гов*о слушать будет?
- Ей надо было хайпануть в Украине, она хайпанула. Зато, теперь во всех новостных пабликах. Парня - 1, а вот хейта на лям рубликов;
- Эволюция обошла их стороной ...
- Она, наверное, на голову чуток больная... Зачем так унижать людей? А если бы подошёл и вмазал за такое оскорбление?
- Какой кошмар вообще;
- "Поведение толпы" одобрительно кричали бы, например, если бы она сказала, что хочет ему отрезать ухо, все кричали бы: "отрезать!"
- Средневековье;
- Блогеры они все недоразвитые!
- А чего вы ожидали от ее "поклонников"?
Напомним, киевское кафе попало в скандал после того, как трехлетнего ребенка не пустили в туалет.
Ранее украинская блогерша назвала Львов "дырой", а горожан "дикими".