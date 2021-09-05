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У Києві російська реперка влаштувала скандал під час виступу і принизила глядача (відео)

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Київ , Неділя 05 вересня 2021 22:33
У Києві російська реперка влаштувала скандал під час виступу і принизила глядача (відео) Фото: Инстасамка (instagram.com/instasamka)
Автор: Styler

Інстасамка, справжнє ім'я якої Дарина Зотєєва, виступила в київському клубі. Під час концерту їй не сподобався хлопець у білій панамці, і вона влаштувала скандал, щоб охоронці його вивели. При цьому глядачі підтримали російську співачку і блогерку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

"У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ось ти, в панамці білій уе***ной, провалюй звідси", - заявила вона зі сцени.

Поле цього Інстасамка стала скандувати в мікрофон: "на**й", і всі в залі підхопили це.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Тупе бидло її фанати, все цим сказано. Хто ще це гів*о слухати буде?
  • Їй треба було хайпанути в Україні, вона хайпанула. Зате, тепер у всіх новинних пабліках. Хлопця - 1, а ось хейта на лям рубликів;
  • Еволюція обійшла їх стороною ...
  • Вона, напевно, на голову трохи хвора... Навіщо так принижувати людей? А якби підійшов і вмазав за таку образу?
  • Який кошмар взагалі;
  • "Поведінка натовпу" схвально кричали б, наприклад, якби вона сказала, що хоче йому відрізати вухо, всі кричали б: "відрізати!"
  • Середньовіччя;
  • Блогери вони всі недорозвинені!
  • А чого ви очікували від її "шанувальників"?

Нагадаємо, Київське кафе потрапило в скандал після того, як трирічну дитину не пустили в туалет.

Раніше українська блогерша назвала Львів "дірою", а містян "дикими".

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