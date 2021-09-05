У Києві російська реперка влаштувала скандал під час виступу і принизила глядача (відео)
Фото: Инстасамка (instagram.com/instasamka)
Інстасамка, справжнє ім'я якої Дарина Зотєєва, виступила в київському клубі. Під час концерту їй не сподобався хлопець у білій панамці, і вона влаштувала скандал, щоб охоронці його вивели. При цьому глядачі підтримали російську співачку і блогерку.
Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".
"У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ось ти, в панамці білій уе***ной, провалюй звідси", - заявила вона зі сцени.
Поле цього Інстасамка стала скандувати в мікрофон: "на**й", і всі в залі підхопили це.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Тупе бидло її фанати, все цим сказано. Хто ще це гів*о слухати буде?
- Їй треба було хайпанути в Україні, вона хайпанула. Зате, тепер у всіх новинних пабліках. Хлопця - 1, а ось хейта на лям рубликів;
- Еволюція обійшла їх стороною ...
- Вона, напевно, на голову трохи хвора... Навіщо так принижувати людей? А якби підійшов і вмазав за таку образу?
- Який кошмар взагалі;
- "Поведінка натовпу" схвально кричали б, наприклад, якби вона сказала, що хоче йому відрізати вухо, всі кричали б: "відрізати!"
- Середньовіччя;
- Блогери вони всі недорозвинені!
- А чого ви очікували від її "шанувальників"?
Нагадаємо, Київське кафе потрапило в скандал після того, як трирічну дитину не пустили в туалет.
Раніше українська блогерша назвала Львів "дірою", а містян "дикими".