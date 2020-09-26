В Киеве произошла массовая драка: толпа ромов зверски избила курьера (видео)

В Киеве ромы избили курьера (коллаж: РБК-Украина)

Группа людей в состоянии алкогольного опьянения напала на курьера и избила его

В Киеве в ночь с 25 на 26 сентября недалеко от кафе на Березняках произошла массовая драка с участием представителей ромской национальности. Толпа ромов в состоянии алкогольного опьянения сначала приставала к прохожим. Впоследствии преступники напали на курьера, повалили на землю и стали избивать. Подробности инцидента и видео опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел на Березняках около кафе "День и ночь".

"Ночью, около с кафе "День и ночь" на Березняках произошла масштабная драка. Местные жители говорят, что подбуханные (в состоянии алкогольного опьянения - ред.) воры сначала цеплялись к прохожим, а потом, когда курьер пытался дать им отпор, - забили его всей толпой. А чего нет? Могут себе позволить, #всеодноїхнесадять", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В Киеве ромы избили курьера

В соцсетях для публикаций, содержащих информацию о преступлениях, совершенных ромами, стали использовать специальный хэштег #всеодноїхнесадять. Связано это с тем, что большая часть ромов-преступников не несет ответственности за содеянное.

Стоит напомнить, что нападения со стороны представителей ромской национальности участились по всей Украине. Так, под Днепром ромы напали на 12-летнего ребенка. Группа ромов душила и била ребенка по голове.

Также мы писали, что полицейские задержали банду опасных ромов, которые обворовывали людей на вокзале в Киеве.

Как мы ранее писали, в Киеве родители-ромы "ловили приход" при ребенке.