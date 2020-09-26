У Києві сталася масова бійка: натовп ромів по-звірячому побив кур'єра (відео)

У Києві роми побили кур'єра (колаж: РБК-Україна)

Група людей у стані алкогольного сп'яніння напала на кур'єра й побила його

У Києві в ніч з 25 на 26 вересня недалеко від кафе на Березняках відбулася масова бійка за участю представників ромської національності. Натовп ромів у стані алкогольного сп'яніння спочатку чіплявся до перехожих. Згодом злочинці напали на кур'єра, повалили на землю і стали бити. Подробиці інциденту і відео опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався на Березняках біля кафе "День і ніч".

"Вночі, поблизу із кафе "День і ніч" на Березняках сталася масштабна бійка. Місцеві мешканці кажуть, що підбухані (у стані алкогольного сп'яніння - ред.) крадії спочатку чіплялися до перехожих, а потім, коли кур‘єр намагався дати їм відсіч, - забили його всім натовпом. А чого ні? Можуть собі дозволити, #всеодноїхнесадять", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

У Києві роми побили кур'єра

В соцмережах для публікацій, які містять інформацію про злочини, скоєні ромами, стали використовувати спеціальний хештег #всеодноїхнесадять. Пов'язано це з тим, що більша частина ромів-злочинців не несе відповідальності за скоєне.

Варто нагадати, що напади з боку представників ромської національності почастішали по всій Україні. Так, під Дніпром роми напали на 12-річну дитину. Група ромів душила і била дитину по голові.

Також ми писали, що поліцейські затримали банду небезпечних ромів, які обкрадали людей на вокзалі в Києві.

Як ми раніше писали, в Києві бальки-роми "ловили прихід" при дитині.