В Киеве резко выросла загрязненность воздуха: где опасно дышать

В некоторых районах Киева зашкаливает уровень вредных веществ в воздухе
В Киеве резко повысился уровень загрязненности воздуха в понедельник, 21 сентября. Судя по новым картам с датчиков воздуха, самая критическая ситуация сегодня на Левом берегу столицы.
Карты загрязнений SaveEcoBot показывают, что при норме "индекса качества воздуха" от 0 до 50 пунктов на Харьковском массиве - 156-164 пунктов, на Позняках 167-200.
Но самая критическая ситуация на Осокорках - тут уровень загрязнения 169-341 пункт.
Ситуация немного лучше на Троещине, там датчики фиксируют 112-135 пунктов при норме 0-50.
А вот на Правом берегу больше всего "зеленых" датчиков больше всего. Они говорят о том, что воздух в столице в пределах нормы.
Уровень загрязненности воздуха в Киеве (фото: saveecobot.com)
Такой уровень загрязнения может быть связан с пожаром на свалке в Дарницком районе столицы. В ДСНС рассказали, что площадь возгорания на Ревуцкого, 41 составляла 5000 метров квадратных.
Пожар в Киеве на свалке (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Спасатели просят не выходить на улицу без надобности и не открывать окна. Также выключить кондиционеры и делать чаще влажную уборку.
Вид из окна на Харьковском массиве (фото: Telegram KievNews)
Ранее мы писали, что ученые названы главные источники загрязнения в квартире. Выяснилось, что воздух там может быть в три раза грязнее, чем на улице.
Также сообщалось, что в Николаеве произошла экологическая катастрофа на лимане.