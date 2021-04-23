В Киеве разыскивают вора-"гопника": он поразил дерзостью (видео)

В Киеве наглый вор поразил своей дерзостью. Он разбил стекло магазина и ворвался туда, чтобы забрать кассу.

Об этом сообщается на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на улице Якуба Коласа, 25 около 8 утра 22 апреля. Преступник нагло взломал двери торговой точки, ворвался туда и забрал ноутбук и кассу.

"Сегодня в 08:00 какой-то наглый вор вломился (выбил стекло и открыл двери) в магазин, что находится на ул. Якуба Коласа, 25. Там он украл ноутбук и кассу, может кто-то узнает этого "героя-гопника"?" - сказано в сообщении.

В Киеве ищут наглого вора

Украинцы отметили, что вор очевидно хорошо знал, что делает. Также он не забыл надеть маску.