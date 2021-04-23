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У Києві розшукують злодія-"гопника": він вразив зухвалістю (відео)

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 08:54
У Києві розшукують злодія-"гопника": він вразив зухвалістю (відео) У Києві нахабний злодій вразив своїм вчинком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві нахабний злодій вразив своєю зухвалістю. Він розбив скло магазину і увірвався туди, щоб забрати касу.

Про це повідомляється на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Якуба Коласа, 25 близько 8 ранку 22 квітня. Злочинець нахабно зламав двері торгової точки, увірвався туди і забрав ноутбук і касу.

"Сьогодні о 08: 00 якийсь нахабний злодій вломився (вибив скло і відкрив двері) в магазин що знаходиться на вул. Якуба Коласа, 25. Там він вкрав ноутбук і касу, може хтось впізнає цього "героя-гопника"?"- сказано в повідомленні.

У Києві шукають нахабного злодія

Українці зазначили, що злодій очевидно добре знав, що робить. Також він не забув надіти маску.

  • Підозріло добре орієнтується. Точно знав, куди йти і що брати. Швидше за все за наводкою.
  • Геращенку тре відос скинути. Він, як мінімум одну особу з відео ідентифікує.
  • Молодець, що масочного режиму дотримується.
  • Злодій-непрофесіонал! Пальчики таки залишив.
  • Та він знав, що хотів взяти. Може вже був і бачив ноутбук.

Як ми писали раніше, у Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.

Також ми повідомляли, що у Києві молоді люди скоїли напад на жінку прямо біля під'їзду її будинку, щоб пограбувати.

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