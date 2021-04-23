У Києві розшукують злодія-"гопника": він вразив зухвалістю (відео)

У Києві нахабний злодій вразив своєю зухвалістю. Він розбив скло магазину і увірвався туди, щоб забрати касу.

Про це повідомляється на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Якуба Коласа, 25 близько 8 ранку 22 квітня. Злочинець нахабно зламав двері торгової точки, увірвався туди і забрав ноутбук і касу.

"Сьогодні о 08: 00 якийсь нахабний злодій вломився (вибив скло і відкрив двері) в магазин що знаходиться на вул. Якуба Коласа, 25. Там він вкрав ноутбук і касу, може хтось впізнає цього "героя-гопника"?"- сказано в повідомленні.

У Києві шукають нахабного злодія

Українці зазначили, що злодій очевидно добре знав, що робить. Також він не забув надіти маску.