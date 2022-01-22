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В Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь": потрясающие фото

Автор: Татьяна Самарук

В субботу, 22 января, Украина отмечает День государственной Соборности. В Киеве жители правого и левого берегов создали "живую цепь". В частности, символическое объединение произошло на мосту Патона.

Как все происходило - читайте в материале ниже.

Так, каждая из колонн шла друг другу навстречу и несла 30-метровые синюю и желтую полосы.

В центре моста колонны встретились и объединили левый и правый берега Днепра, Восток и запад Украины. Люди были с флагами и в символической одежде.

Также, после объединения киевляне исполнили Гимн Украины, почтили минутой молчания первого героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, который был убит 22 января 2014 года.

Отметим, что такая традиция в День Соборности происходит в Киеве уже далеко не первый год. К тому же, для кого-то это мероприятие стало традицией.

На мосту Патона образовали "живую цепь" (vechirniy.kyiv)

Ранее мы сообщали, что День Соборности киевские школьники отпраздновали "живой цепью" вокруг флага.

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День соборности Украины