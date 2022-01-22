В Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь": потрясающие фото

Так, каждая из колонн шла друг другу навстречу и несла 30-метровые синюю и желтую полосы.

В центре моста колонны встретились и объединили левый и правый берега Днепра, Восток и запад Украины. Люди были с флагами и в символической одежде.

Также, после объединения киевляне исполнили Гимн Украины, почтили минутой молчания первого героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, который был убит 22 января 2014 года.

Отметим, что такая традиция в День Соборности происходит в Киеве уже далеко не первый год. К тому же, для кого-то это мероприятие стало традицией.

На мосту Патона образовали "живую цепь" (vechirniy.kyiv)