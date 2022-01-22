У Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили "живий ланцюг": приголомшливі фото

Так, кожна з колона йшла одна одній назустріч та несла 30-метрові синю та жовту смуги.

У центрі мосту колони зустрілися й об’єднали лівий і правий береги Дніпра, схід і захід України. Люди були з прапорами і у символічному одязі.

Також, після об'єднання кияни виконали Гімн України, вшанували хвилиною мовчання першого героя Небесної сотні Сергія Нігояна, якого було вбито 22 січня 2014 року.

Зазначимо, що така традиція у День Соборності відбувається у Києві вже далеко не перший рік. До того ж, для когось цей захід став традицією.

На мосту Патона утворили "живий ланцюг" (vechirniy.kyiv)