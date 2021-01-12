В Киеве разрешили немного ослабить карантин: что станет доступно

В Киеве разрешили немного ослабить карантин (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве разрешили работу аттракционам и катками в период локдауна с 8 по 25 января. Как показал мониторинг в столице, большинство карантинных ограничений выполняются, а нарушителей совсем немного.

Решение о работе аттракционов и катков приняла Госпродпотребслужба и как объяснил заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24", функционирование таких видов отдыха минимизирует риск заражения.

"Городской совет не возражает, поскольку считает, что функционирование таких видов отдыха на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических мер в принципе минимизирует риск заболевания. Но окончательное решение принимала Госпродпотребслужба, соответственно, она также согласилась с таким решением. По результатам первых дней локдауна могу констатировать, что противоэпидемические ограничения в Киеве по большей части соблюдаются. Нет оснований на сегодня даже ограничивать вход на станции метрополитена, нет большой давки. Минимальное количество протоколов о нарушении составляется в последние дни. За вчера таких протоколов было всего 6", - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что есть важные ограничения в работе общественного транспорта, которые должны соблюдать и водители, и пассажиры.

"Что касается общественного транспорта - мониторинг проводится и по частным, и по коммунальным перевозчикам. Что касается мест, то городской штаб определил, что должно заниматься количество мест, которое вписано в паспорт транспортного средства. Если у нас крупногабаритный автобус, троллейбус — там есть паспортное количество мест не только для сидения, но и какое-то количество стоячих мест, соответственно, к подвижному составу пассажиры допускаются именно в таком количестве", - объяснил замглавы городского головы.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристы попросили не закрывать Буковель на карантин.

А также рассказывали о том, что в метро Киева сделали заявление о работе во время локдауна.